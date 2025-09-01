Detenido en Salamanca por huir en coche sin carné y dar positivo en drogas y alcohol

SALAMANCA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un hombre por delitos contra la seguridad del tráfico y resistencia y desobediencia grave tras huir por las calles de Salamanca sin carné y dar positivo en drogas y alcohol una vez retenido.

Los hechos han sucedido cuando el hombre ha sido requerido por los agentes para que detuviese su vehículo, momento en el que ha iniciado una huida a gran velocidad por las calles de la ciudad. Durante el trayecto, ha hecho caso omiso de las normas de circulación y ha conducido de manera temeraria.

En el marco de la persecución, el vehículo que conducía se ha salido de vía e inmediatamente después ha continuado su huida a pie, tras lo que se ha producido su detención por parte de los agentes policiales.

Durante su huida ha puesto en peligro la seguridad de terceras personas, de los agentes que le perseguían al conducir de forma temeraria y sin respetar las normas de circulación, han señalado a Europa Press fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca.

El individuo carece de permiso de conducción y ha dado positivo en las posteriores pruebas de sustancias estupefacientes y alcohol practicadas. Además, se le han intervenido dentro del vehículo, dos navajas, una con cachas de madera y otra con cachas metálicas.

Tras la realización de las pruebas de alcoholemia y sustancias estupefacientes, se ha procedido a su detención por los delitos contra la seguridad del tráfico y resistencia y desobediencias graves.

El detenido ha sido informado 'in situ' de forma verbal y comprensible de los derechos que le asistían como detenido, ha sido trasladado a dependencias policiales para la realización de las gestiones y trámites oportunos y, posteriormente, ha pasado a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Salamanca.