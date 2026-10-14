Detenido en Salamanca tras romper el cristal de un quiosco en cuyo interior pretenía robar

SALAMANCA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por un delito de robo con fuerza al ser sorprendido 'infraganti' dentro de un quiosco al que había accedido tras romper el cristal de la puerta de entrada, lo que le provocó cortes en una de las manos.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado domingo, cuando agentes se personaron en el lugar tras recibir varias llamadas de ciudadanos en dependencias policiales en las que denunciaban que un hombre había roto la puerta de entrada de un establecimiento y había accedido a su interior.

Una vez en el lugar, los agentes observaron que la reja de entrada estaba forzada y el cristal de la puerta fracturado, además del interior revuelto. Asimismo, sorprendieron a un hombre al fondo del establecimiento que trataba de ocultarse detrás de una puerta.

Tras retirar los restos de cristales que quedaban en la puerta, los policías accedieron al interior donde había restos de sangre en el suelo y en las paredes. Cuando trataron de abrir la puerta del baño, no lo consiguieron ya que el hombre hacía fuerza desde dentro para impedirlo.

Finalmente, los agentes lograron abrir la puerta del baño y procedieron a la detención del individuo, quien en todo momento se opuso a salir del baño con gran resistencia. Al comprobar que en una de sus manos presentaba varios cortes y estaba ensangrentada, el detenido fue trasladado en primer lugar al hospital para ser asistido y, posteriormente, a dependencias policiales.

Una vez realizados todos los trámites documentales oportunos, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial.