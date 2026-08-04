Detenido en Soria tras provocar un incendio cuando trabajaba con una radial en plena alerta

Un agente, en el lugar del incendio provocado por el detenido. - GUARDIA CIVIL

SORIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un varón de 52 años, vecino de Monteagudo de las Vicarías (Soria), como presunto autor de un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave cuando realizaba trabajos con una radial con una alerta por riesgo de incendios vigente.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de julio de 2026, a las 14.48 horas, en el término municipal de Monteagudo de las Vicarías (Soria), donde se originó un incendio forestal que afectó principalmente a vegetación herbácea y arbustiva, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Almazán de la Guardia Civil junto con Agentes Medioambientales de la Junta y BRIF de Lubia. La rápida actuación coordinada de los servicios intervinientes permitió controlar el fuego en sus primeras fases, evitando su propagación a una superficie de mayor extensión. El incendio fue clasificado con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Seprona han permitido determinar que el incendio se originó cuando el detenido realizaba trabajos con una radial en el lugar de los hechos en un día en el que se encontraba vigente la declaración de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales emitida por la Junta, que conllevaba la prohibición de realizar determinadas actividades susceptibles de provocar incendios.

Como resultado de la investigación, el Seprona procedió a la detención del presunto autor, instruyéndose las correspondientes diligencias, que han sido puestas, junto con el detenido, a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán (Soria).