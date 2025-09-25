Detenido por sustraer en una finca de El Espinar (Segovia) efectos por 700 euros

Imagen facilitada por la Guardia Civil sobre la investigación del robo en la finca de El Espinar - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años vecino de la localidad madrileña de Fuenlabrada ha sido detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en una finca ganadera ubicada en el término segoviano de El Espinar.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar al mediodía del pasado 24 de agosto cuando el ahora detenido accedió de forma ilícita al interior de una finca de El Espinar y, tras recorrer diversas naves ganaderas, sustrajo efectos valorados en aproximadamente 700 euros, "presuntamente con la intención de proceder a su posterior venta".

Además, para facilitar el transporte de los objetos sustraídos, el autor se apropió también de una carretilla perteneciente a la explotación.

Tras la denuncia del perjudicado, se inició una investigación por parte del Equipo ROCA de Segovia que realizó un "exhaustivo análisis" de los indicios disponibles y consiguió la identificación plena del presunto autor, así como su localización y posterior detención en Madrid.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia competente y el detenido ha quedado a disposición judicial.