Detenido por sustraer productos valorados en casi 300 euros en una tienda de Valladolid

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia y otro de hurto, cometidos en un establecimiento comercial de la ciudad, con un valor total de los efectos sustraídos de 297 euros.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 13 de noviembre, cuando agentes que se encontraban de servicio en vehículo policial uniformado fueron comisionados para dirigirse a un establecimiento donde se había sorprendido a un individuo mientras hurtaba.

En un segundo aviso, se informó de que el vigilante de seguridad tenía retenida a una persona, que se mostraba "muy agresiva", según ha informado la Policía Nacional a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A la llegada de los agentes policiales, el vigilante manifestó que había tenido que engrilletar al varón tras un forcejeo, en el que este lanzó codazos y empujones para evitar ser retenido.

Los trabajadores relataron a los agentes que el día anterior, 12 de noviembre, hacia las 14.30 horas, los responsables del establecimiento detectaron la sustracción de una lijadora excéntrica valorada en 189 euros, tras revisar las grabaciones de seguridad en las que se observaba cómo un varón ocultaba la herramienta en la pernera de su pantalón y abandonaba el local.

En la jornada del 13 de noviembre, el mismo individuo fue nuevamente sorprendido al intentar sustraer un atornillador valorado en 108 euros, y lo ocultó de igual manera.

Al ser interceptado por el personal de seguridad y trabajadores, se resistió violentamente, si bien fue finalmente inmovilizado y engrilletado.

Los agentes procedieron al cacheo del detenido, y localizaron en el bolsillo de su abrigo un cabezal de atornillador, pieza perteneciente al objeto que pretendía sustraer.

Dicho material fue entregado en calidad de depósito a los responsables del establecimiento, quedando a disposición de la autoridad judicial.

El varón fue informado en el acto de su detención por robo con violencia (por los hechos del día 13) y hurto (por los hechos del día 12) y fue trasladado a dependencias policiales donde se continuó con las diligencias policiales. Una vez se finalizó el atestado policial el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.