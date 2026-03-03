Detenido en Tenerife por un delito de estafa cometido en Valladolid mediante el método del vishing

Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife) como presunto autor de un delito de estafa cometido en Valladolid mediante el método del 'vishing', según ha informado la Policía Nacional.

Los hechos fueron denunciados en la Comisaría Provincial de Valladolid en agosto por un ciudadano con domicilio en Olmedo que explicó que había sido engañado por personas desconocidas que se habían hecho pasar por un gestor bancario de la entidad financiera en la que tiene sus cuentas.

Según han explicado fuentes policiales, los delincuentes le habían hecho creer que se estaba intentando cargar en su cuenta un cobro por valor de 2.900 euros y que si no lo reconocía como suyo se pusiera en contacto con un gestor a través de un número de teléfono que le facilitaron.

La víctima, temerosa de que le estuvieran cargando un importe fraudulento, llamó al número de teléfono y creyó en todo momento estar hablando con un gestor de su entidad bancaria, tras lo que siguió "a pie juntillas" las indicaciones que le daba el delincuente y realizó dos compras bancarias y once transferencias a una cuenta que le indicaron.

Cuando se dio cuenta de que todo se trataba de un engaño, el dinero estafado alcanzaba la suma de 5.467 euros. La denuncia de lo ocurrido fue puesta en conocimiento del Grupo de Ciberdelincuencia de Policía Nacional en Valladolid que se hizo cargo de la investigación.

Los investigadores pudieron determinar a través de las pesquisas practicadas que la titularidad de la cuenta beneficiaria de las transferencias correspondía a un hombre con domicilio en la isla de La Palma, en la localidad de Santa Cruz de La Palma.

Este varón había recibido el dinero y posteriormente lo había transferido a una cuenta bancaria de Malta donde se perdió la pista, a cambio de una pequeña comisión.

El proceder de este hombre, típico de las personas que operan como mulas bancarias en estafas que usan el método tipo vishing como modus operandi, fue trasladado al Grupo Operativo local de Policía Judicial en Santa Cruz de La Palma.

Los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de estafa el pasado 17 de febrero y a su traslado a dependencias policiales, donde fue oído en declaración en presencia de su abogado y posteriormente quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.

La Policía ha informado de que este hombre está siendo investigado por su implicación en delitos de similares características denunciados en otras ciudades de la geografía española, de lo se ha dado cuenta a la autoridad judicial competente, tras lo que se ha dado por cerrada la investigación acometida por el Grupo de Ciberdelincuencia de Policía Nacional de Valladolid.

Desde la Policía Nacional se recuerda que hay que desconfiar de llamadas de gestores bancarios en las que nos soliciten cualquier dato de nuestra documentación personal de identidad, claves o pines bancarios o que efectuemos transferencias a cuentas de terceros de nuestro dinero