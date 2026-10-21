Un detenido por tráfico de drogas tras ocupar una vivienda en San Andrés del Rabanedo (León)

Objetos intervenidos tras la detención, entre ellos una cubertería, joyas y efectos para consumo y tráfico de estupefacientes. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y Policía Local de San Andrés del Rabanedo (León) han detenido a un hombre por tráfico de drogas tras ocupar una vivienda.

Los agentes, acompañados de los propietarios, han accedido a la vivienda tras abrir la puerta con ayuda de un cerrajero. En el interior se han encontrado varias mochilas con diversos objetos de la vivienda, entre ellos una cubertería completa y joyas, así como otros efectos para consumo y tráfico de estupefacientes (marihuana), además de un ciclomotor.

Finalmente, en una obra adyacente y oculto tras el material de la misma, ha sido localizado el asaltante y los agentes policiales han procedido a su detención, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El detenido, un delincuente habitual con numerosos antecedentes policiales, ha sido puesto a disposición judicial y los efectos recuperados han sido entregados a sus legítimos propietarios, mientras que la sustancia estupefaciente ha sido retirada para su destrucción tras su análisis.