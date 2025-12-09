Detenido en Valladolid por acosar a cuatro mujeres y mostrar sus genitales a una menor de 12 años. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón por acosar a cuatro mujeres y exhibicionismo, al mostrar sus genitales a una menor de 12 años, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se han producido durante la madrugada de este pasado lunes, sobre las 01.30 horas cuando la Sala CIMACC 091 recibió un comunicado alertando de un incidente ocurrido en la Plaza Vadillos de Valladolid. Según la información inicial, dos varones habrían seguido a una mujer y a su hija menor de 12 años, realizando actos obscenos de carácter sexual en su presencia.

Al lugar se desplazó un indicativo de Policía Local, que se entrevistó con las víctimas. Estas manifestaron que, tras ser abordadas por dos individuos que les solicitaron dinero, los mismos comenzaron a seguirlas insistentemente, llegando uno de ellos a exhibir sus genitales mientras se manoseaba. Madre e hija lograron huir del lugar.

Posteriormente, agentes de Policía Nacional iniciaron batidas por la zona. Unos veinte minutos más tarde, en la confluencia de Plaza San Juan con Calle Verbena, fueron requeridos por otras dos mujeres que, visiblemente nerviosas, denunciaron estar siendo seguidas y acosadas verbalmente por dos varones con frases de carácter sexual.

En las inmediaciones se encontraban dos individuos que coincidían plenamente con las características aportadas por la primera mujer y su hija menor de edad. Los agentes procedieron a interceptar e identificar a los sospechosos.

Tras coordinarse con la Sala CIMACC 091, se contactó con las primeras víctimas, quienes reconocieron sin dudas a los dos varones como los autores de los hechos ocurridos en Plaza Vadillos, señalando específicamente a uno de ellos como el que realizó los actos de exhibicionismo.

Ante la gravedad de los hechos y la existencia de claros indicios, se procedió a la detención de uno de los varones por un delito de exhibicionismo con connotaciones sexuales hacia una menor, siendo trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

El varón pasó a disposición de la autoridad judicial, que determinó su puesta en libertad.