Detenido en Valladolid por acosar a una mujer y a su familia con pintadas ofensivas y pinchazos en neumáticos

VALLADOLID, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de acoso contra la libertad de las personas y otro de daños, después de varios meses de hostigamiento hacia una mujer, la pareja de ésta y el entorno familiar de esta, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en la provincia.

Los hechos comenzaron el 30 de septiembre de 2025, cuando la víctima denunció la aparición de pintadas ofensivas en la fachada del bar que regenta junto a su pareja. Las inscripciones incluían dos estrellas de Israel, una esvástica y un insulto de gran tamaño.

Entonces, la mujer señaló a un antiguo amigo, con quien había roto relación por comportamientos obsesivos y constantes llamadas y mensajes que la llevaron a bloquearle en el teléfono y redes sociales.

El sospechoso también había intentado chantajearla, reclamándole cantidades económicas superiores a una deuda previamente pactada y enviándole burofax con exigencias de pago. A finales de agosto, su vehículo había aparecido con los cuatro neumáticos pinchados, aunque en ese momento no presentó denuncia.

El 27 de octubre, la pareja de la víctima alertó de nuevas pintadas en el mismo establecimiento, atribuidas igualmente al mismo individuo, y afirmó que el hombre vigilaba a su novia y conocía sus domicilios y lugar de trabajo. En noviembre se registraron más daños en el vehículo y pintadas en la vivienda de la madre de la denunciante, lo que extendió el acoso al entorno familiar.

El 8 de diciembre se produjo otro episodio con pintadas similares en el bar, esta vez captadas por una cámara de videovigilancia. Tras la investigación, los agentes verificaron la repetición del mismo patrón de conducta -pintadas ofensivas y rajado de neumáticos- con una frecuencia cada vez mayor, lo que reforzó el carácter persistente del acoso.

El presunto autor fue detenido el 22 de diciembre por agentes de la Comisaría Provincial de Valladolid. Tras la instrucción del atestado, fue puesto en libertad y deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.