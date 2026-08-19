Detenido en Valladolid por agredir con una botella y amenazar de muerte a un hombre en la Plaza Circular - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de amenazas, tras un enfrentamiento con otro varón en la Plaza Circular de la capital vallisoletana por el uso de un banco.

Los hechos han tenido lugar sobre las 00.00 horas del pasado 18 de agosto, momento en el que varios indicativos policiales se han desplazado al lugar tras la alerta recibida en la Sala CIMACC 091 por una agresión en la vía pública. A su llegada, los efectivos se han encontrado a dos varones en pleno forcejeo sobre un asiento de madera y rodeados por personas que gritaban, por lo que han procedido a separar e identificar a ambas partes.

Según ha relatado la víctima a los agentes, el conflicto ha comenzado cuando el posterior agresor ha intentado ocuparle el sitio en el banco. A continuación, se ha producido una discusión en la que el arrestado ha propinado un golpe sorpresivo a la víctima en el pómulo y en el cuello con una botella de cristal, la cual ha estallado a consecuencia del impacto.

Posteriormente, durante el forcejeo, el implicado ha proferido múltiples amenazas de muerte tanto a la víctima como a varios de los presentes. Los testigos han corroborado la declaración de la víctima ante la patrulla, mientras el varón ha mantenido su actitud amenazante ante los propios policías.

Ante los hechos constatados, la Policía Nacional ha arrestado al hombre por un delito de amenazas y le ha intervenido dos destornilladores que llevaba ocultos entre sus ropas.

Tras su traslado a las dependencias de la Comisaría de distrito Valladolid - Delicias, el detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.