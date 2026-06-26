Detenido en Valladolid por agredir y lesionar a un médico por un desacuerdo en torno a una baja laboral

Agresión a personal médico - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en Valladolid tras agredir y lesionar a un médico en Valladolid, a quien zarandeó después de arrancar de su mesa el monitor del ordenador por un presunto desacuerdo en torno a una baja laboral.

Al detenido se le imputan delitos de atentado contra funcionario público, los hechos se produjeron sobre las 10.00 horas del pasado miércoles, 24 de junio, según ha informado la Subdelegación del Gobierno, la Sala del 091 recibió una llamada de alerta en la que se comunicaba que un paciente quería agredir a un facultativo.

Una dotación de agentes uniformados que se encontraba en la zona zona se desplazó de forma inmediata hasta el lugar de los hechos, donde encontraron al varón retenido por tres vigilantes de seguridad del propio centro médico.

El médico afectado relató a los agentes que el paciente, tras cruzar apenas dos frases con él, adoptó una actitud muy agresiva y violenta. De manera sorpresiva, el varón arrancó un monitor de ordenador de la mesa y, tras hacer el amago de lanzárselo al médico, lo estampó contra el suelo, dejándolo destrozado. Posteriormente, el agresor agarró al sanitario por la pechera y lo zarandeó en varias ocasiones, provocándole lesiones en el antebrazo y en el pecho.

Ante esta situación, el personal médico requirió la intervención del servicio de vigilancia del centro. Tres vigilantes acudieron rápidamente a la consulta y lograron controlar y mantener tranquilo al hombre hasta la llegada de las fuerzas de seguridad.

Tras comprobar los hechos y tras informar a la víctima de los pasos necesarios para tramitar la correspondiente denuncia, los policías nacionales procedieron a la detención del individuo y a su traslado a las dependencias de la Comisaría de Distrito de Valladolid-Delicias.

Una vez oído en declaración en la sede policial, y tras verificar que carecía de antecedentes penales, el hombre ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.