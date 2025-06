Detenido en Valladolid por amenazar y empujar a su mujer después de que su hija de 9 años avisara a la Policía

El hombre se puso violento después de beber las copas que "quiere" porque para eso trabaja "como un cabrón"

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos policiales han detenido a un varón de 51 años después de que su hija de nueve años avisara al número de emergencias por una discusión entre su madre y su padre, quien había estado bebiendo y se puso violento, intentó empujar y amenazó a la mujer en su domicilio.

El suceso se produjo en torno a las 23.30 horas del sábado, 31 de mayo, cuando la llamada de una niña de nueve años avisó de que sus padres mantenían una discusión, por lo que hasta el domicilio, en la zona de Covaresa, se desplazaron agentes de la Policía Municipal y Nacional.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con una mujer de 47 años, quien relató que había salido con su marido y su hija y que éste había empezado a beber bastante, lo que le perjudica porque está tomando medicamentos.

Según el relato de la mujer, al recriminarle el consumo de alcohol, el hombre dijo que se iba a casa con su hija y emprendió camino hacia su vehículo, mientras la madre siguió detrás de ellos, han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal.

El hombre cogió el vehículo, comenzó a increpar a la mujer y a conducir de forma brusca, lo que asustó a la niña, por lo que la mujer volvió a recriminar su actitud, lo que provocó que le amenazara con pegarle. Hasta la llegada al garaje persistieron la actitud brusca en la conducción, los desprecios y amenazas e incluso llegó a empujar a la mujer en presencia de la menor.

LLAMADA DE LA HIJA

Posteriormente, la discusión continuó en el domicilio familiar, lo que motivó que la niña cogiera el teléfono y llamara a emergencias para pedir ayuda.

El individuo, ya en presencia de los agentes que acudieron al lugar, aseguró que ella no era quién para echarle de su casa. "Ni Dios me echa de mi casa", aseguró el varón, quien además añadió: "Me tomo las copas que quiero porque para eso curro como un cabrón".

La mujer manifestó que no era la primera ocasión en la que ocurrían estos hechos y que incluso alguna vez el individuo pudo haber sido detenido por hechos similares, aunque no le había denunciado, algo que declinó de nuevo en esta ocasión.

Ante estos hechos, los policías procedieron a la detención del varón, que fue trasladado a un centro de salud mientras se mantenía con una actitud violenta e incluso llegó a romper allí una butaca.