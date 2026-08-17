Detenido en Valladolid por amenazar a sus inquilinas con un cuchillo tras reclamarles una deuda de 20 euros

Detenido en Valladolid por amenazar a sus inquilinas con un cuchillo al reclamarles una deuda de 20 euros . - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID.

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de amenazas tras una discusión con dos de sus inquilinas, a las que, supuestamente, amenazó con un cuchillo de cocina para reclamarles el pago de una deuda de 20 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Agentes de la Policía Nacional, en funciones de seguridad ciudadana, fueron requeridos sobre las 17.00 horas del pasado viernes, día 14 de agosto, para acudir a un domicilio, situado en la zona de la Plaza de Toros, donde dos mujeres manifestaban estar teniendo problemas con el casero, quien presuntamente pretendía expulsarlas del piso y se estaba mostrando muy violento.

Una vez en el lugar, los policías localizaron en el portal a una mujer y a un varón por lo que los funcionarios recabaron la información necesaria para determinar lo ocurrido. Las dos inquilinas tenían alquiladas sendas habitaciones desde hacía únicamente cinco días, mediante un contrato verbal con el propietario. Una de ellas había abonado la totalidad de la estancia, mientras que la otra mantenía pendiente el pago de 20 euros correspondientes a la semana acordada.

Según relataron las afectadas, el casero se había personado en el domicilio y había accedido al interior sin consentimiento, iniciando una discusión en la cocina. Les recriminó que no tenían derecho a usarla todos los días y comenzó a gritarles para que abandonaran la vivienda de inmediato, intentando expulsarlas por la fuerza.

Durante la discusión, el varón exigió el pago de los 20 euros pendientes y, en un momento dado, cogió un cuchillo de cocina que esgrimió de forma amenazante mientras continuaba increpando a las mujeres. Ante esta situación, una de las inquilinas alertó al 091.

Cuando el hombre tuvo conocimiento de la llegada de las dotaciones policiales, dejó el cuchillo en la cocina e intentó abandonar el lugar, aunque fue interceptado por los agentes. Los funcionarios procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de amenazas y le trasladaron a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado.

Una vez finalizados los procedimientos, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.