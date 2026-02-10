Detenido en Valladolid por amenazar a varios transeúntes armado con un machete de 43 centímetros de hoja. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de amenazas, tras abordar a varios transeúntes ante los que blandió un machete de grandes dimensiones, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron sobre las 07,15 horas del pasado domingo, cuando gentes de la Policía Nacional que se encontraban de servicio de paisano y a bordo de un vehículo camuflado, en funciones de prevención de la delincuencia y atención ciudadana, fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 para dirigirse a la calle Macías Picavea de Valladolid.

El aviso alertaba de que un varón estaba amenazando a los transeúntes con un machete de grandes dimensiones. De forma simultánea, la Sala informó de la recepción de múltiples llamadas que describían hechos similares, indicando que el individuo se desplazaba desde la citada vía hacia las inmediaciones del Teatro Calderón.

Al llegar a la intersección de las calles Macias Picavea y Platerías, los agentes localizaron a un varón cuyas características coincidían plenamente con la descripción facilitada. El individuo corría desde la calle Guadamacileros en dirección a la Plaza de la Libertad, hasta que los agentes lograron interceptarlo a la altura del número 4 de la calle Macías Picavea.

Tras identificarse como agentes mediante exhibición de placa-emblema, carné profesional y reiterando la orden de "alto, policía", el varón detuvo su marcha y fue interceptado. Durante el cacheo superficial de seguridad, los agentes localizaron en la cintura un machete curvo con una hoja de 43 centímetros, que fue inmediatamente intervenido. Preguntado por el origen y motivo del porte del arma, el individuo manifestó de forma espontánea: "Lo llevo porque me ha amenazado un grupo de personas y lo he sacado para defenderme".

Acto seguido, los agentes localizaron e identificaron a dos víctimas y testigos de los hechos. Ambos relataron que, instantes antes, habían observado al varón persiguiendo a un grupo de personas mientras esgrimía el machete. Añadieron que, al pasar junto a ellos, el individuo adoptó una actitud claramente amenazante, exhibió el arma y les espeto: "¿Vosotros también queréis?", lo que les llevó a huir por temor a su integridad.

Los testigos refirieron además que, minutos después, volvieron a cruzarse con el mismo individuo frente al Teatro Calderón, momento en el que este volvió a extraer el machete para exhibirlo nuevamente, obligándoles a alejarse del lugar.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de amenazas. El detenido, cuenta con diez antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias policiales y una vez se finalizaron las gestiones fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.