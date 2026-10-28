Detenido en Valladolid con el cajón de una registradora robado en un establecimoento de Vadillos

Archivo - Sucesos.- Detenidos dos varones por un robo con fuerza en un bar de parque Alameda de Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento ubicado en el barrio de Vadillos, cometido durante la madrugada del pasado lunes, 26 de octubre, según ha informado el cuerpo policial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La intervención se produjo tras recibirse un aviso en la Sala del Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) 091 en el que se alertaba de la presencia de varios individuos que pretendían acceder al interior del local a través de una ventana. Ante estos hechos, varias dotaciones policiales se trasladaron de forma inmediata hasta el lugar tras recopilar las características físicas y la indumentaria facilitadas por el requirente.

Durante la inspección de las calles adyacentes, los agentes interceptaron a dos varones, uno de los cuales coincidía plenamente con los datos aportados por el testigo y que, además, se agachó junto a un coche con el propósito de evitar la presencia de la patrulla antes de continuar su camino.

En la posterior reconstrucción del itinerario, los efectivos localizaron, al lado del turismo donde se había ocultado el sospechoso, una bolsa de tela con diversos efectos y una hucha con dinero en efectivo de cuantía indeterminada, además del cajón de una caja registradora hallado en las proximidades del establecimiento afectado.

Ante las evidencias recabadas, los funcionarios arrestaron a este individuo como presunto responsable de los hechos y gestionaron la restitución de los efectos sustraídos a su dueño legítimo, tras lo cual la autoridad judicial decretó su puesta en libertad una vez concluidas las diligencias.