Detenido en Valladolid el destinatario de 6 kilos de 'coca' interceptados en el aeropuerto Madrid-Barajas.- GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Valladolid al destinatario de un envío de cocaía, procedente de Colombia, que ha sido interceptado en el aeropuerto de Madrid-Barajas, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Tras la inspección por rayos X del paquete, se observó una imagen compatible con materia orgánica y se localizaron seis cilindros de caucho, con un peso declarado de 5,91 kilos. Las muestras extraídas se sometieron al reactivo narcotest, que arrojó un resultado positivo en cocaína.