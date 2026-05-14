Detenido en Valladolid el destinatario de 6 kilos de 'coca' interceptados en el aeropuerto Madrid-Barajas

La Guardia Civil de Madrid detectó en un vuelo seis cilindros de caucho que ocultaban droga tras una inspección por rayos X

Detenido en Valladolid el destinatario de 6 kilos de 'coca' interceptados en el aeropuerto Madrid-Barajas.
Detenido en Valladolid el destinatario de 6 kilos de 'coca' interceptados en el aeropuerto Madrid-Barajas.- GUARDIA CIVIL VALLADOLID
Europa Press Castilla y León
Actualizado: jueves, 14 mayo 2026 13:17
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VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Valladolid al destinatario de un envío de cocaía, procedente de Colombia, que ha sido interceptado en el aeropuerto de Madrid-Barajas, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Tras la inspección por rayos X del paquete, se observó una imagen compatible con materia orgánica y se localizaron seis cilindros de caucho, con un peso declarado de 5,91 kilos. Las muestras extraídas se sometieron al reactivo narcotest, que arrojó un resultado positivo en cocaína.

 

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