Detenido en Valladolid por engañar a un menor para que le mandara fotos semidesnudo y un vídeo masturbándose . - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolida un joven de 19 años como presunto autor de un delito de 'child grooming' y dos delitos de corrupción de menores, en concreto por hacerse pasar por una joven menor de edad y lograr que un menor le enviara fotos suyas semidesnudo y un vídeo masturbándose, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El pasado 11 de junio el padre de un joven menor de edad denunció en Madrid, en las dependencias de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, cómo su hijo había sido engañado por una persona desconocida para enviar un vídeo de índole sexual a través de una aplicación de telefonía móvil.

Según relató en su denuncia, el menor había contactado con quien dijo ser una mujer menor de edad a través de una aplicación, y dicha persona había conseguido que el joven enviase fotos suyas semidesnudo y un vídeo masturbándose. El menor, posteriormente, había bloqueado a la supuesta destinataria de las fotos y el vídeo, que resultó ser en realidad un joven varón de 19 años.

Los investigadores de la Policía Nacional se pusieron tras la pista del presunto autor de esta modalidad delictiva conocida como 'child grooming', en la que los delincuentes se hacen pasar en redes sociales por menores de edad para así convencer a sus víctimas, también menores, de que compartan imágenes de contenido sexual.

Los policías determinaron la identidad del joven presunto autor de los hechos, que se trataba de un vecino de Valladolid. Asimismo, gracias a sus pesquisas, pudieron relacionar a este joven con dos reportes recibidos del Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos, en los que daban constancia de dos perfiles de usuario en distintas webs que habían compartido vídeos de pornografía infantil en 2023, perfiles pertenecientes al joven investigado, quien en esa fecha era menor de edad.

Tras poner en conocimiento de los agentes de Policía Nacional del Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid los resultados de la investigación, éstos procedieron a la detención del joven en la mañana del pasado día 25 de junio en Valladolid como presunto autor de un delito de 'child grooming' y dos delitos de corrupción de menores.

El teléfono móvil del detenido ha sido intervenido y se ha solicitado a través de la autoridad judicial el volcado y análisis de su contenido, por lo que no se descarta que más adelante se le puedan imputar otros hechos de análoga naturaleza.