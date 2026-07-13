Detenido en Valladolid por estampar un vaso en la cara a un varón en una discoteca

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid un hombre con 38 antecedentes y drogado por robar una furgoneta y herramientas - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a varón por estampar un vaso en la cara a otro que precisó traslado a un centro hospitalario para recibir atención médica, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron pasadas las 5.00 horas del sábado, 11 de julio, cuando una llamada alertó de que en una discoteca de la capital los porteros retenían a un joven que había agredido a otro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Municipal, que de manera conjunta se entrevistaron con los requirentes e identificaron a un joven retenido.

Según los porteros de la discoteca y varios testigos presentes, el joven retenido al parecer había estampado un vaso de cristal en el rostro de otro joven cuando estaba en los baños.

La víctima de la agresión se encontraba también a la puerta del local en estado de shock y presentaba el cuello ensangrentado y lo que parecía una herida incisa sangrante y varios cortes más a la altura del pómulo, por lo que los policías solicitaron efectivos sanitarios para atender al varón.

SE SINTIÓ INTIMIDADO

El joven retenido reconoció a los agentes actuantes haberse sentido intimidado por la víctima y haber estampado un vaso que tenía en la mano contra el rostro del otro varón. El agresor tenía también heridas de tipo corte en la mano, fruto de la agresión.

Los sanitarios desplazados al lugar anticiparon a los policías que sería necesaria una intervención y tratamiento quirúrgico a la víctima, por lo que se procedió a su traslado al Hospital Clínico Universitario.

Por todo ello, los agentes detuvieron al joven como presunto autor de un delito de lesiones, tras lo que se procedió a su traslado a dependencias de la Policía Nacional, donde ha permanecido bajo custodia. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.