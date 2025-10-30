Detenido en Valladolid por hacerse pasar por responsable de una empresa y estafar casi 3.000 euros a otras dos

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un hombre por hacerse pasar por encargado de mantenimiento de una empresa de la que le habían despedido poco antes para estafar cerca de 3.000 euros a otras dos entidades de las que se llevó productos de empresas de herramientas y prendas laborales por valor cercano a los 3.000 euros.

Los hechos se remontan al 22 de agosto, cuando el responsable de ventas de una empresa de suministro de herramientas y prendas laborales denunció que se había personado en las instalaciones un hombre que se hizo pasar por el encargado de una empresa de distribución, facilitó su nombre y apellidos, así como su número de DNI, y realizó una compra de distintos productos por un valor de 1.453,11 euros, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Al llegar la factura a la empresa, le avisaron desde la misma que el responsable de mantenimiento de su entidad no había realizado ningún pedido. Asimismo otro responsable de una tercera empresa denunció hechos similares en los que el delincuente había efectuado otros tres pedidos y aportó nuevamente los datos del encargado de una empresa y en los que alcanzó un valor total de los productos que se llevó de 1.343 euros.

Cuando los investigadores de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de lo ocurrido se pusieron tras la pista de este hombre y pudieron determinar que el presunto autor era un extrabajador de una empresa, por lo que sabía el nombre y apellidos del responsable de mantenimiento de la misma, así como su número de DNI. El presunto autor había sido despedido días antes de la comisión de los hechos delictivos.

Por todo esto, agentes de Policía Nacional procedieron a la localización y detención del hombre como presunto autor de un delito de estafa y, tras tomarle declaración y poner en conocimiento lo ocurrido a la autoridad judicial, el varón quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando lo requiera.