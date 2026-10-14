Detenido en Valladolid un hombre con 19 antecedentes acumulados este año por robar dentro de un coche

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid tras ser reconocido por la dependienta de un 'súper' por otros muchos robos anteriores - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo. La intervención policial ha permitido recuperar la totalidad de los efectos sustraídos y proceder a su devolución al legítimo propietario, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron durante la tarde del pasado 12 de octubre, cuando una patrulla en labores de prevención de la delincuencia observó a un hombre arrodillado junto a un parque mientras manipulaba varias mochilas y herramientas. Al ser preguntado por los agentes sobre la procedencia de los objetos, el individuo no ofreció explicaciones claras al respecto.

Ante esta situación, los policías procedieron a su identificación y solicitaron el apoyo de una segunda dotación policial para verificar lo sucedido. En las inmediaciones, los agentes localizaron un turismo con el maletero y varias puertas abiertas, así como con una ventanilla parcialmente bajada.

Tras realizar las gestiones correspondientes, la Policía contactó con el propietario del automóvil, quien manifestó que lo había dejado completamente cerrado y reconoció los objetos como suyos. Entre los efectos recuperados se encontraban diversos útiles de pesca, una caja de herramientas y unos prismáticos.

Las consultas en las bases de datos policiales han permitido comprobar que el arrestado contaba con 21 antecedentes por delitos contra el patrimonio, 19 de ellos registrados en lo que va de año 2026.

Una vez concluidas las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha acordado su puesta en libertad.