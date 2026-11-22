Agentes de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, y posteriormente puesto en libertad, a un hombre como presunto autor de dos delitos de hurto en establecimientos hosteleros donde aprovechaba momentos de descuido para sustraer dinero en efectivo que se encontraba situado tras la barra.

El primero de los hechos tuvo lugar el 5 de noviembre en un local del barrio de Las Flores, donde el presunto autor aprovechó un momento de descuido para sustraer un sobre con dinero en efectivo que se encontraba tras la barra, según ha trasladado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El segundo se produjo seis días después en otro establecimiento hostelero del barrio de Covaresa, donde actuó de forma similar y se apoderó de una bolsa con 480 euros procedentes de la venta de décimos de la Lotería de Navidad.

Tras recibir las denuncias, los agentes realizaron las primeras gestiones y lograron relacionar ambos hechos al detectar un mismo modus operandi. El presunto autor aprovechaba momentos de descuido en los establecimientos para sustraer dinero en efectivo.

Por ello, los investigadores centraron sus esfuerzos en el esclarecimiento conjunto de los dos hurtos, y tras las numerosas gestiones policiales, detectaron la identidad del presunto autor, quien fue localizado y detenido el día 20 de noviembre en la capital vallisoletana.

Finalmente, una vez terminadas las diligencias policiales y tras ser oído en declaración, el detenido fue puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.

Asimismo, la Policía Nacional ha recomendado extremar las medidas de precaución durante las semanas previas al Sorteo Extraordinario de Navidad, periodo en el que muchos establecimientos comerciales y de hostelería registran un aumento del efectivo debido a la venta de décimos y participaciones.

En este sentido, ha recomendado evitar que el dinero permanezca expuesto o desatendido, mantenerlo debidamente custodiado y no concentrar cantidades elevadas en áreas accesibles al público.

Además, resulta fundamental mantener una vigilancia constante durante las franjas de mayor afluencia de clientes e informar a los agentes ante cualquier situación que pueda considerarse sospechosa.