Detenido en Valladolid por intentar agredir a sanitarios, golpear a la policía y dañar la puerta de una celda

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional de Delicias, en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a un individuo en estado de embriaguez con una actitud violenta por intentar agredir a sanitarios, golpear a la policía a las puertas de la Comisaría de Delicias donde permanecía tirado y dañar la puerta de una celda tras su arresto.

Los hechos se produjeron en torno a las 6.40 horas del día 7 de diciembre, cuando agentes de la Policía Nacional fueron comisionados a la calle Gerona de Valladolid tras recibirse aviso de la presencia de un individuo que, durante la noche, había causado problemas en la puerta de la Comisaría de las Delicias, donde permanecía tirado en el suelo y entorpecía el paso peatonal.

El varón, que ya había requerido otra intervención policial durante la noche, se encontraba bajo los efectos del alcohol, consciente y con diversos raspones en las manos.

Pese a ser informado en reiteradas ocasiones de que debía retirarse del lugar, el individuo desobedeció las indicaciones de los agentes, realizó aspavientos con las manos y grabaciones constantes con su teléfono móvil mientras profería comentarios ofensivos hacia los agentes, a los que llamó "chulos" y "mafia" y les acusó de racismo.

Por estos hechos, se le comunicó que sería propuesto para sanción administrativa por falta de respeto y desconsideración a la autoridad, han informado a Europa Press fuentes policiales.

INTENTO DE AGRESIÓN

Ante su estado de alteración, la Sala del 091 comisionó a los servicios sanitarios y, a la llegada de la ambulancia -que ya había intervenido con el mismo individuo durante la noche-, intentó razonar con él y le ofreció traslado a un centro médico.

El varón inició una nueva discusión, grabó a las sanitarias con su móvil y llegó a lanzar un manotazo a una de ellas. En ese momento, arremetió contra los agentes, empujó a uno de ellos por las piernas y golpeó con la mano a otro. Ante la agresión, fue contenido y detenido y se le informó de los motivos de su detención por un delito de atentado contra funcionario público.

El individuo se encontraba indocumentado y no colaboró en su identificación y, ya en dependencias policiales, el varón continuó con una actitud violenta, propinando repetidas patadas a la puerta de la celda, lo que provocó daños en la parte baja de la misma y la dejó inutilizada, obligando a su traslado a otra celda.

Por estos hechos, se le imputó también un delito de daños al individuo, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.