Detenido en Valladolid por intentar robar en el túnel de Salud a un varón al que dijo que tenía una pistola

VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un individuo como presunto autor de un intento de robo tras amenazar a un varón al que pidió que le diera lo que llevaba porque tenía una pistola.

Los hechos se han producido en la madrugada del 31 de diciembre, cuando se dio aviso a la Policía de que un hombre alertaba haber sido víctima de un intento de robo con un arma de fuego en el túnel peatonal de la calle Salud de Valladolid, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Al lugar se desplazó rápidamente una dotación de Policía Nacional próxima que patrullaba en prevención de la comisión de hechos delictivos. Una vez allí, se entrevistaron con el requirente, un hombre que se encontraba en un evidente estado de nerviosismo.

La víctima relató a los agentes cómo, al desplazarse hacia su lugar de trabajo, cruzaba por el túnel peatonal sobre su patinete cuando un individuo le cortó el paso obligándole a parar. Cuando se detuvo, el varón le dijo: "dame todo el dinero que tengo una pistola". Al mismo tiempo mostró algo bajo sus ropas con lo que apuntaba al hombre.

La víctima cogió su patinete y salió huyendo rápidamente del lugar y una vez que se sintió a salvo llamó al 091 para pedir ayuda. Justo en el momento en el que la víctima relataba todo esto a los agentes actuantes, vieron salir del túnel a un varón, a quien la víctima reconoció inmediatamente y sin ninguna duda como el presunto autor, por lo que los agentes procedieron a su identificación y cacheo.

Los policías no localizaron ningún arma de fuego y procedieron a detener al hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa para trasladarlo posteriormente a dependencias policiales, donde ha permanecido bajo custodia.

El detenido, a quien le constan once antecedentes policiales algunos de ellos por robos con violencia, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su inmediato ingreso en prisión.