Detenido en Valladolid un joven de 29 años tras avisar él mismo a la Policía porque había agredido a su mujer

Archivo - Un coche de la Policía Municipal de Valladolid - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha detenido a un joven de 29 años tras llamar él mismo para comunicar que había agredido a su mujer, de 27, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron en torno a las 16.30 horas de este miércoles, 18 de febrero, cuando el varón avisó a la Policía Municipal para comunicar que había agredido a su mujer, por lo que hasta el domicilio, ubicado en la zona centro de la ciudad, se desplazó una patrulla.

La mujer abrió la puerta del domicilio a los agentes, que se entrevistaron con el varón, que en ese momento se encontraba tumbado en una habitación.

El joven manifestó que la pareja tiene un bebé de dos meses, que su mujer es muy celosa y que piensa que tiene un "lío", por lo que se había iniciado una discusión y, para evitarla, se había encerrado en el baño.

A continuación, según su relato, la mujer había comenzado a aporrear la puerta y ha llamarle "cobarde", por lo que él abrió y le propinó dos bofetadas "con la mínima fuerza necesaria", según han explicado las mismas fuentes.

Posteriormente, los policías preguntaron a la víctima, quien corroboró que su marido le había dado las bofetadas, pero además la había empujado y tirado en la cama.

A la vista de los testimonios de la pareja, los agentes de la Policía Municipal procedieron a la detención del varón por un presunto delito de violencia de género.