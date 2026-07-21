Detenido en Valladolid un menor de 14 años por el robo de un coche en el que circulaba junto a otro de 13

Archivo - Un coche de la Policía Municipal de Valladolid - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un menor de 14 años por la sustracción de un vehículo en el que circulaba con otro de 13 años.

Los hechos se produjeron en torno a las 16.45 horas de este lunes, 20 de julio, cuando una llamada avisó de que unos jóvenes trataban de sustraer un vehículo en el entorno de la calle José Cantalapiedra, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla que se encontraba en las cercanías y, a su llegada, un conductor les señaló a un vehículo que le precedía, el cual coincidía con la descripción facilitada en la llamada de aviso.

La patrulla comenzó a seguir al vehículo, que tomó dirección Avenida Salamanca, y le hizo indicaciones con señales acústicas y luminosas para que detuviera la marcha, a lo que hizo caso omiso. Sin embargo, otra dotación que iba en apoyo de la primera cruzó el vehículo en la citada vía a la altura de Doctor Villacián y obligó a la detención del turismo.

Los agentes detuvieron a un menor de 14 años que iba a los mandos del vehículo y que quedó a disposición judicial al tiempo que se avisó a sus progenitores, mientras que un menor de 13 que viajaba como acompañante fue entregado a sus padres. Ambos tuvieron que ser trasladados a dependencias policiales para su plena identificación al no facilitar datos claros e incluso mentir sobre su identidad.

Por su parte, se avisó al titular del vehículo sustraído, que acudió para interponer la correspondiente denuncia, han añadido las mismas fuentes.