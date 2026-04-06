Detenido en Valladolid en plena calle un presunto 'camello' con cocaína valorada en casi 5.000 euros. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un joven, ya reincidente, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, quien ya ha ingresado en prisión tras ser sorprendido en la calle cuando portaba cocaína valorada en más de 4.800 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Una llamada recibida en la Sala CIMACC 091 alertaba la noche de este pasado domingo de que dos jóvenes estaban mostrando bolsas que al parecer contenían droga en las inmediaciones de la calle Arado. Al lugar se desplazó inmediatamente una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional, pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano, que se encontraban patrullando para evitar la comisión de hechos delictivos.

Los agentes localizaron a dos jóvenes que coincidían plenamente con la descripción facilitada y procedieron a interceptarlos e identificarlos. Uno de los dos jóvenes había protagonizado otras intervenciones policiales, ya que había sido detenido un total de cinco veces en lo que va de año por sendos delitos de tráfico de drogas en los que se le habían intervenido grandes cantidades de droga.

Concretamente, el joven fue detenido el pasado 29 de marzo en posesión de 2.900 gramos de hachís, con un valor en el mercado ilícito de 19.691 euros. Los policías, conocedores de esas circunstancias, cuando interceptaron a los dos varones observaron claramente cómo el joven reincidente arrojaba al suelo un envoltorio de plástico intentando evitar que los policías lo localizasen. Este envoltorio de plástico contenía una gran cantidad de una sustancia en polvo de color blanco, al parecer droga.

Dada la cantidad, los agentes procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y a su traslado a dependencias policiales. El otro varón fue identificado y abandonó el lugar.

Una vez en comisaría, se dio continuidad a las diligencias policiales por parte de los investigadores de la Brigada Provincial de Policía Judicial, quienes comprobaron que la sustancia intervenida era cocaína, con un peso en bruto de 79,434 gramos. Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, la droga intervenida hubiera alcanzado un valor de 4.857,39 euros en el mercado ilícito.

El detenido, así como las diligencias policiales instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el inmediato ingreso en prisión del varón.