Detenido en Valladolid un reclamado por la Justicia tras participar en una pelea

Archivo - Sucesos.-A prisión un reincidente tras dar un puñetazo en la cara a un hombre para robarle en una calle de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre sobre el que pesaba una orden judicial en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión, tras participar en una pela en la Plaza de Vadillos de la capital, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La intervención se produjo después de que una dotación policial acudiera a la Plaza de Vadillos de la capital vallisoletana tras recibir un aviso por una pelea entre dos personas. A su llegada, los funcionarios localizaron detrás de la marquesina de una parada de autobús a un varón que mostraba un estado de gran nerviosismo.

Al ser requerido por los agentes, este individuo manifestó que se había peleado con otro hombre situado a escasa distancia y que presentaba el rostro ensangrentado. Según su relato, el enfrentamiento se inició al intentar evitar que el segundo varón robase a un transeúnte. Por su parte, la otra persona involucrada desmintió dicha versión y aseguró que había sido agredida sin motivo aparente.

Tras recabar ambas declaraciones, la Policía Nacional procedió a la plena identificación de los involucrados, momento en el que constató que sobre el primer individuo constaba una requisitoria dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid, en ejecutoria por un delito de resistencia o desobediencia.

Ante las lesiones que presentaba el segundo implicado, los agentes solicitaron asistencia sanitaria al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, que trasladó al herido al Hospital Universitario Río Hortega tras una primera atención.

Posteriormente, la Policía arrestó al primer hombre y lo trasladó a dependencias policiales para su custodia previa a su ingreso en prisión.