Detenido en Valladolid tras robar en un establecimiento y tratar de engañar dos veces sobre su identidad

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADÍA OLID - Archivo

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal han detenido a un varón de 19 años tras llevarse dinero de la caja de un establecimiento al que accedió por el método del 'resbalón' y tratar de hacerse pasar dos veces por otra persona.

Los hechos se han producido en el barrio de Delicias en torno a las 2.20 horas, cuando la central de alarmas de la Policía Nacional recibió un aviso y la empresa de vigilancia comunicó que habían observado por las cámaras a un varón y sus características, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, que iniciaron una persecución del individuo, pero no lograron alcanzarle, algo que sí consiguió una patrulla de la Municipal, que detuvo al joven tras perseguirle y reducirle.

En el momento de los hechos el detenido llevaba unos guantes de látex y una braga de cuello tubular, aunque se le intervinieron además tarjetas, tres cuchillos de sierra y uno de cocina de 20 centímetros de hoja así como un gorro de lana.

Según comprobaron los agentes, el joven accedió al local del establecimiento por el método del "resbalón" con el uso de una tarjeta, ya que la puerta no estaba forzada. La caja registradora se encontraba abierta y el propietario del negocio, al que avisó la Policía, manifestó que faltaban unos 200 euros.

Tras el arresto, los agentes intentaron averiguar la identidad del joven, quien inicialmente presentó una identificación de otra persona, algo que advirtieron los policías, a los que después intentó facilitar otro nombre que no se correspondía, por lo que finalmente tuvo que ser trasladado a Comisaría para su identificación definitiva y quedar detenido por un presunto robo con fuerza.