Detenido en Valladolid por robar en una furgoneta y en una caseta de obra de la que se llevó abundante material

VALLADOLID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un varón de 20 años al que sorprendieron en el interior de una furgoneta que había forzado, al igual que una caseta de obra cercana de la que había sustraído abundante material y herramientas.

Los hechos se han producido en la calle Covadonga de la capital, en torno a las 1.45 horas de este viernes, cuando se avisó a la Policía de que un individuo ataviado con un chaleco naranja forzaba una furgoneta y una caseta de obra, han informado a Europa Press fuentes policiales.

A la llegada de los agentes, encontraron a un individuo que revolvía el interior de una furgoneta y, al preguntarle si era suya, manifestó que había visto a alguien que la forzaba y él había entrado para comprobar lo ocurrido.

Los policías pudieron observar que una pequeña luna de la parte delantera estaba fracturada y probablemente fue por donde se pudo manipular la cerradura para abrir el vehículo. En un cacheo, al inviduo se le encontraron un destornillador y varios objetos.

Posteriormente se pudo comprobar que una caseta de obra cercana estaba forzada y había una bolsa del individuo colgada en la puerta en la que había abundante material de obra, entre el que se encontraban botes de espuma, brocas, destornilladores de precisión, rollos de cinta, gafas de soldadura o un foco halógeno, entre otras cosas.

Por estos hechos, se detuvo al joven de 20 años por robo con fuerza, mientras que se procedió a la retirada de la furgoneta al depósito ante la imposibilidad de localizar a su propietario con el fin de que no se produjeran otros hechos similares.