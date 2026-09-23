Detenido en Valladolid por romper un diente a un conductor de autobús que le recriminó accionar las puertas

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por amenazar a varios transeúntes armado con un machete de 43 centímetros de hoja - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de lesiones al conductor de un autobús al que agredió y propinó varios golpes después de que el trabajador le recrimase por apretar el botón de emergencias para accionar las puertas del vehículo.

Según ha informado la Policía Nacional la detención tuvo lugar el lunes 21 de septiembre aunque los hechos ocurrieron a las 01.55 horas del pasado 6 de septiembre cuando un conductor de autobús denunció haber sido víctima de una agresión cuando se encontraba fuera del vehículo esperando para iniciar su servicio.

Al parecer, el trabajador observó que un varón accionaba el botón de emergencia para abrir las puertas del autobús pese a que aún no estaba autorizado el acceso. Al recriminarle esa conducta, el individuo respondió que iba a sentarse dentro del vehículo y, acto seguido, comenzó a insultar al conductor.

Según consta en la denuncia, el varón le propinó varios puñetazos en la cara si bien fue contenido por sus acompañantes. Sin embargo, el agresor volvió a dirigirse hacia el trabajador y le asestó nuevos golpes hasta llegar a tirarlo al suelo. En ese momento, varios testigos tuvieron que sujetar al individuo que intentaba propinar una patada en la cabeza al conductor.

La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario, donde fue atendida por un traumatismo facial que incluía la fractura de una pieza dental, según el parte médico emitido.

Cuando se dio aviso a la Policía, el individuo había abandonado el lugar en dirección al Campo Grande. Finalmente y tras diversas gestiones de investigación, los agentes lograron identificar y localizar al presunto autor que fue detenido el lunes como presunto responsable de un delito de lesiones.

El detenido quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.