Detenido en Valladolid por usar DNI de otras personas y su padre por tener orden de alejamiento sobre él

VALLADOLID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un padre y un hijo, el primero de ellos por quebrantar la orden de alejamiento sobre el segundo, que fue arrestado por utilizar documentación de terceras personas a las que suplantaba la identidad.

Los hechos se han producido en la capital vallisoletana, cuando el propietario de un piso turístico, alquilado a través de una conocida web, avisó a la Policía por problemas de convivencia durante la estancia de dos varones, que abandonaron prepipitadamente el lugar ante la inminente llegada de los agentes.

El propietario del piso señaló a los policías que la reserva había sido efectuada por una mujer, si bien se habían personado en el piso los dos varones, quienes se registraron con el DNI, aunque el más joven no se parecía en absoluto a la foto de la documentación mostrada, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Por todas estas circunstancias, los agentes de Policía Municipal solicitaron la colaboración de una dotación de Policía Nacional, cuyo responsable del Grupo de Atención al Ciudadano y coordinador de servicios acudió al lugar.

Al conocer las circunstancias de lo ocurrido, una dotación de Policía Nacional a bordo de un vehículo camuflado estableció un dispositivo de espera en las inmediaciones del inmueble al sospechar que estos dos hombres pudieran volver a recoger las pertenencias que se habían dejado.

La espera dio su fruto horas después, cuando los agentes vieron a uno de los dos varones, que se acercó con precaución al portal del inmueble. El individuo llegó a realizar varios paseos frente a la puerta para intentar detectar la presencia de policías y, cuando se sintió seguro, accedió al inmueble para llevarse las pertenencias que se había dejado, al tiempo que amenazó al propietario de que si avisaba a la policía "se atuviera a las consecuencias".

SU HIJO, EN UN VEHÍCULO

Los agentes iniciaron un discreto seguimiento a lo largo de varias calles, hasta que el hombre hizo uso de su teléfono móvil y poco después apareció en un vehículo el otro varón más joven. Varias dotaciones uniformadas de la Policía Nacional interceptaron el vehículo y procedieron a la identificación de los ocupantes, quienes resultaron ser padre e hijo.

Sobre el padre pesaba una orden de alejamiento en vigor respecto a su hijo allí presente, por lo que fue detenido por un delito de quebrantamiento de condena.

Además, en el registro del vehículo los agentes localizaron una denuncia del día anterior de la Guardia Civil por tener la ITV caducada, en la que dejaban constancia de estar el vehículo ocupado por el padre y otra persona en el momento de la sanción. Los agentes de Policía Nacional comprobaron que dicha persona era su hijo, que se valió de la documentación de otro varón muy parecido físicamente para hacerse pasar por él y evitar la detención de su progenitor.

Ante esta situación, y como el hijo mostró un DNI que no era suyo para hacer el registro en el piso turístico, los policías nacionales procedieron a su detención como presunto autor de un delito de falsedad documental. Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para su custodia.

En el registro del vehículo se encontraron cuatro terminales móviles y se da la circunstancia de que al padre le figuran numerosos antecedentes por estafas en las que utilizaba documentación de otras personas para adquirir teléfonos móviles y posteriormente venderlos, por lo que se investiga la procedencia de los cuatro terminales.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad, han agregado las mismas fuentes.