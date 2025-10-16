Detenido un varón de 48 años por tentativa de homicidio tras un altercado en Arévalo (Ávila)

ÁVILA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas tras un altercado en Arévalo (Ávila), según ha informado la Subdelegación del Gobierno.

La detención tuvo lugar tras un altercado sucedido en la tarde del miércoles 15 de octubre en el citado municipio, un suceso en el que no se registraron víctimas ni heridos.

No obstante, los hechos obligaron a la Guardia Civil a establecer un dispositivo de seguridad con patrullas de seguridad ciudadana, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia y Grupo de Información de la Comandancia (USECIC GIC), así como con agentes de policía Judicial y patrullas de subsector de Tráfico y del Grupo de Información de la Comandancia (GIC).