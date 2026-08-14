Detenido un varón como presunto autor del incendio de La Utrera (León), que obligó a desalojar dos localidades

Imágenes del incendio de La Utrera (León). - GUARDIA CIVIL

LEÓN, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de la detención de un varón de 58 años, con antecedentes similares, como supuesto autor de un delito de incendio forestal en la localidad de La Utrera (León), que calcinó 150 hectáreas de superficie antes de quedar extinguido este jueves.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, el incendio forestal se inició sobre las 14.40 horas del pasado 28 de julio en el paraje denominado 'Alto de la Garandilla' de la localidad de la Utrera, término municipal de Valdesamario (León).

El fuego afectó a un total de 150 hectáreas de arbolado y monte bajo y según ha informado la Junta de Castilla y León quedó extinguido por completo este jueves 13 de agosto.

El incendió llegó a motivar la declaración del índice de gravedad potencial 2 'IGR-2', por haber tenido que evacuar a un total de 66 personas de las localidades de La Utrera y La Velilla, y confinar a otras 50 de la Garandilla y El Castro, además de cortar la carretera LE-451, entre los puntos kilométricos 37 y 40,600 los días 28 y 29 de julio.

Efectivos del Equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de León, iniciaron una investigación nada más tener conocimiento de los hechos, con un reconocimiento e inspección ocular de la zona afectada, así como "minuciosas pesquisas" para la identificación del autor de los hechos, que con el apoyo de otras unidades del Cuerpo, la colaboración ciudadana y del personal de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, dieron como resultado la identificación y posterior detención del presunto autor del hecho, un varón de 58 años, que cuenta con antecedentes por hechos similares.

La investigación ha contado además con el apoyo y colaboración esencial del Técnico de las BIIF especialista en realizar informes periciales de investigación de causas de incendios forestales de la Junta de Castilla y León.

El detenido, junto con las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.