Detenido un varón por robar en el interior de un camión estacionado en Villacedré (León)

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza mientras sustraía varias cajas del interior del remolque de un camión estacionado en Villacedré (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas mientras se encontraba sustrayendo varias cajas del interior del remolque de un camión estacionado en Villacedré.

Alrededor de las 2.30 horas del pasado lunes día 16 el conductor de un camión que estaba estacionado en la localidad leonesa de Villacedré se percató de que alguien había accedido al interior del remolque, tras haber manipulado el cierre del mismo, por lo que procedió a dar aviso a la Guardia Civil, personándose inmediatamente en el lugar una patrulla del Puesto Principal de Armunia.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, los agentes sorprendieron a un varón intentando robar parte de la mercancía que transportaba el camión para su entrega en una empresa próxima al lugar de los hechos, localizando alguna de las cajas tiradas por el suelo y procediendo en ese momento a su detención.

Las diligencias y el detenido fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.