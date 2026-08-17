Detenido un varón tras ser sorprendido cuando robaba en el interior de un vehículo en Valladolid

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal ha detenido en la madrugada de este lunes a un varón por presuntamente robar en el interior de un vehículo en el paseo de Juan Carlos I a la altura del barrio de Las Delicias, en Valladolid, donde fue sorprendido cuando se encontraba dentro de un coche e introducía objetos en una bolsa.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, una patrulla fue comisionada a la 1.50 horas al paseo de Juan Carlos I donde una persona aseguraba haber visto a un individuo que al parecer robaba en el interior de un vehículo.

Se dirigieron al lugar, llegaron y observaron en un individuo sentado en el asiento del conductor, donde introducía objetos en una mochila que tenía sobre las piernas.

Los agentes preguntaron al individuo si el coche era de su propiedad, a lo que manifestó que no, por lo que le requirieron que se bajara del mismo para ser identificado.

En ese momento se personó en el lugar el propietario del vehículo, que había sido avisado a través de la sala 091-092, quien confirmó que era de su propiedad y se hizo cargo del mismo.

El individuo que se encontraba dentro del turismo fue identificado y en el cacheo se le intervinieron varios efectos que pueden utilizarse para la comisión de robos, como un destornillador, llaves y linternas. Por todo ello, fue detenido por robo con fuerza.