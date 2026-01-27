Detenido un varón por tres robos con violencia contra mujeres en la vía pública en Ponferrada (León)

La Policía Nacional de Ponferrada (León) ha detenido a un varón como presunto autor de tres robos con violencia cometidos contra mujeres en la vía pública. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

Relacionado con hechos de especial agresividad, pasó a disposición judicial por dos sucesos y fue detenido días después por otros similares

La Policía Nacional de Ponferrada (León) ha detenido a un varón como presunto autor de tres robos con violencia cometidos contra mujeres en la vía pública en distintos puntos de la ciudad, cometidos en algunos de los casos de forma "extremadamente agresiva".

El primero de los hechos tuvo lugar el pasado miércoles día 21 en el acceso al Centro de Referencia de Alzheimer de Ponferrada 'EFE Bierzo'. El individuo abordó de forma "extremadamente agresiva" a una mujer de mediana edad, a la que golpeó y arrastró por el suelo hasta arrancar las asas del bolso y huir con él, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Dos ciudadanos, que se encontraban en la zona lograron interceptar y retener al agresor, recuperar el bolso sustraído y avisar de inmediato a la Policía Nacional. A la llegada de los agentes, la víctima fue atendida por una dotación sanitaria y trasladada a un centro médico, mientras que el autor fue detenido.

Durante la intervención el detenido intentó deshacerse de un teléfono móvil, que fue recuperado por los agentes. Las gestiones posteriores permitieron vincular ese terminal con un robo con fuerza en un establecimiento comercial de la zona, donde se había fracturado el escaparate y se habían causado importantes daños materiales.

Entre los efectos sustraídos figuraba dicho teléfono, quedando acreditada la implicación del detenido en este hecho. Por estos dos delitos el individuo fue puesto a disposición judicial, decretándose su puesta en libertad con cargos.

Nuevamente, el pasado sábado día 24 la Policía Municipal procedió a su detención como presunto autor de otros dos robos con violencia e intimidación cometidos en torno al mediodía. Dos mujeres denunciaron haber sido abordadas y amenazadas por el mismo sujeto, que les sustrajo el bolso mediante un tirón.

IDENTIFICADO "SIN NINGÚN GÉNERO DE DUDAS"

La descripción facilitada por las víctimas y por la pareja de una de ellas permitió identificar al autor "sin ningún género de dudas". En uno de los casos la víctima logró sujetar el bolso, cayendo al suelo y sufriendo un fuerte golpe.

Ambas víctimas manifestaron que habían sido acechadas previamente por el autor y que, pese a sospechar de sus intenciones, no pudieron evitar la agresión.

Los investigadores también han logrado situar al detenido en otro asalto ocurrido sobre las 1:00 horas de la madrugada del sábado, cuando una mujer fue abordada en el portal de su domicilio. El autor la intimidó con un objeto punzante, tipo punzón, para sustraerle el bolso.

VÍCTIMAS QUE CONSIDERABA VULNERABLES

En todos los hechos investigados se ha repetido la misma circunstancia de que las víctimas eran mujeres seleccionadas por el autor por considerarlas más vulnerables.

Una vez más, la colaboración entre cuerpos policiales ha resultado determinante para la detención del autor y el esclarecimiento de hechos delictivos de especial agresividad.

Tras su puesta a disposición del Juzgado de Guardia, se ha decretado nuevamente su puesta en libertad con cargos.