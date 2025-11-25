Detenido un vecino de Nava (Valladolid) con 72 gramos de marihuana, básculas de precisión y dinero . - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) - La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de una persona en la localidad de Nava del Rey como presunta autora de un delito contra la salud pública, tras desmantelar un punto de venta de sustancias estupefacientes que había generado gran alarma social en el municipio, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Durante el operativo, los agentes aseguraron la vivienda objeto de investigación y en el registro hallaron 72 gramos de marihuana, preparados en dosis para su venta, dos básculas de precisión utilizadas para el pesaje de la sustancia y 473 euros en efectivo.

La Guardia Civil, tras inspeccionar el inmueble, localizó en el piso inferior una habitación con acceso directo a la vía pública, donde se encontraron los elementos de pesaje y las dosis de marihuana listas para su distribución. Este hallazgo confirmó que desde la ventana de su domicilio realizaba la actividad como punto de venta de droga, quedando completamente desarticulado.

La investigación culminó con la detención de la persona residente en la vivienda, que fue puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito contra la salud pública.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.