Detenidos cuatro vecinos de Tordesillas por al menos 20 robos en las provincias de Valladolid y Zamora

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas de nacionalidad extranjera residentes en la localidad vallisoletana de Tordesillas han sido detenidas --tres están en prisión-- por pertenecer a un grupo criminal "altamente activo" especializado en delitos contra el patrimonio al que se imputan al menos 20 robos en establecimientos hosteleros de las provincias de Valladolid y Zamora.

La Guardia Civil ha informado de que la organización operaba con "gran intensidad" en diversos municipios de la provincia de Valladolid donde generó una "notable alarma social" entre los vecinos y comerciantes afectados y apunta a que han sido los supuestos autores de los robos con fuerza en Tierra de Campos y La Santa Espina.

Las mismas fuentes han aclarado que la investigación permanece abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Las labores de investigación en el marco de la operación "LOLOPA" comenzaron en octubre como respuesta al incremento de robos con fuerza en establecimientos públicos. Los agentes detectaron un patrón común que apuntaba a al menos cuatro individuos con elevada movilidad, planificación previa y capacidad logística.

La Guardia Civil ha explicado que los autores realizaban visitas de reconocimiento para seleccionar sus objetivos, analizaban las medidas de seguridad y, durante los robos, utilizaban herramientas como barras de uña para forzar accesos. Cada miembro asumía funciones específicas de vigilancia, ejecución o apoyo, "lo que les permitía actuar con rapidez y eficacia".

Tras el análisis de la información recabada, la Guardia Civil permitió atribuir al grupo una serie de robos cometidos entre los meses de octubre y noviembre en localidades como Cogeces de Íscar, Pedrosa del Rey, Pozaldez, Villalar de los Comuneros, Serrada, Villardefrades, Piñel de Arriba, Pesquera de Duero, Valbuena de Duero y San Miguel del Pino, en Valladolid, y Coreses, Pozoantiguo y Belbis, en Zamora.

Según han informado las mismas fuentes, en estos hechos sustrajeron cantidades de dinero en efectivo, alcohol, tabaco, equipos electrónicos y otros efectos, si bien los agentes han logrado recuperar "gran parte" de lo robado. También se han anotado varias tentativas frustradas por la presencia de vecinos o por las medidas de seguridad de los locales.

La operación "LOLOPA" culminó con la detención de cuatro individuos de nacionalidad extranjera tras un robo con fuerza cometido la madrugada del pasado 5 de enero en un restaurante de Villaverde de Íscar (Segovia) y los autores fueron interceptados en la entrada de Tordesillas, donde se recuperaron los efectos recién sustraídos.

A partir de estas detenciones, los investigadores de la Guardia Civil, pudieron vincular al grupo con nuevos robos cometidos entre noviembre y diciembre de 2025 en Santiago del Arroyo, Serrada, La Santa Espina, San Pelayo, Gallegos de Hornija y Vega de Valdetronco.

También se recuperaron todos los objetos robados en el Ayuntamiento de La Santa Espina que habían sido vendidos en un establecimiento de segunda mano en Valladolid. Entre los efectos recuperados se encuentran un ordenador portátil, una cámara fotográfica con dos objetivos, un trípode, una mochila de transporte y unas gafas de sol.

Con autorización judicial, se realizaron registros en los domicilios de los detenidos en Tordesillas, donde se encontraron numerosos efectos sustraídos y el vehículo utilizado en los robos quedó a disposición judicial.

En total, se atribuyen al grupo 20 robos en establecimientos hosteleros de las provincias de Valladolid y Zamora. La Guardia Civil ha aclarado que logró identificar a varios integrantes del grupo gracias a la colaboración ciudadana y ha destacado la coordinación operativa entre ambas comandancias.

En concreto, la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora ha participado en la operación con efectivos y recursos que han "resultado decisivos" en distintas fases de la investigación y han contribuido al esclarecimiento de los hechos. Del mismo modo, la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia colaboró en la operación tras el robo perpetrado en Villaverde de Íscar y aportó "información relevante" sobre el vehículo implicado.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes y, junto con los detenidos, las ha puesto a disposición de la Autoridad Judicial en Valladolid, que ha decretado el ingreso en prisión de tres de ellos.