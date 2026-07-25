Detenidos dos hombres tras arrastrar a una mujer para robarle el bolso y agredir a un policía en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por estampar un vaso en la cara a un varón en una discoteca - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia y otro de resistencia después de que arrastraran a una mujer por el suelo para arrebatarle el bolso y uno de ellos agrediera a un agente durante la intervención policial.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 24 de julio, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a varias patrullas a la calle Muro tras recibir el aviso de que una mujer acababa de ser víctima de un robo con violencia.

La víctima relató a los agentes que, cuando abría la puerta de las oficinas donde iba a trabajar, fue abordada por dos hombres que la tiraron al suelo y le arrancaron la mochila que sujetaba.

Al resistirse, fue arrastrada varios metros y recibió patadas en un costado antes de que los asaltantes huyeran con sus pertenencias y posteriormente fue trasladada al Hospital Universitario Río Hortega para ser atendida de las lesiones sufridas, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Con la descripción facilitada por la mujer, otra patrulla localizó poco después a dos varones en la avenida de Segovia que coincidían plenamente con las características aportadas.

Los agentes, con el apoyo de una dotación de la Policía Municipal, comprobaron durante su identificación y cacheo que portaban los efectos sustraídos a la víctima, por lo que fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

Durante la intervención, uno de los arrestados golpeó en la muñeca izquierda y dio una patada en el muslo a un agente de la Policía Nacional antes de emprender la huida a pie.

Tras una persecución por varias calles, fue interceptado en la avenida Juan Carlos I por el policía agredido y un agente de la Policía Municipal. De forma paralela, el otro detenido opuso una fuerte resistencia y forcejeó con los agentes durante su arresto.

Los dos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la continuación de las diligencias por los delitos de robo con violencia y resistencia.

La víctima reconoció como suyas las pertenencias recuperadas, aunque indicó que aún faltaban algunos efectos personales. Tras pasar a disposición policial, ambos quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.