Detenidos dos hombres con más de cien antecedentes por el robo de cinco vehículos y un establecimiento en Sala

SALAMANCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos que suman más de cien antecedentes entre ambos por delitos de robo en interior de, al menos, cinco vehículos y un establecimiento en Salamanca. Todos los hechos delictivos se han producido en una corta franja horaria de la madrugada de un día de principios de julio.

Además, todos los coches y el establecimiento robados se encontraban relativamente cerca y en una zona muy céntrica de la capital salmantina. En todos los robos se han utilizado elementos contundentes para fracturar los cristales y acceder al interior de los vehículos y del establecimiento, como han indicado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Como han apuntado desde la Policía Nacional, tras las denuncias de los ciudadanos perjudicados por los robos se ha llevado a cabo una exhaustiva investigación que ha permitido la plena identificación de los dos responsables de los robos en vehículos y en el establecimiento.

Esa identificación ha hecho que se procediera a la localización de los autores de los robos por parte de dotaciones policiales, toda vez que son conocidos por su reiterado comportamiento delincuencial. De hecho, los detenidos suman entre ambos más de cien antecedentes policiales por hechos similares a los descritos.

Los detenidos han sido trasladados a dependencias policiales, donde se han realizado todos los trámites documentales oportunos. Una vez que se han finalizado los mismos, los dos detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial competente y han quedado posteriormente en libertad.