Detenidos dos jóvenes por causar daños de 1.880 euros en un local de máquinas expendedoras en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido en Ibiza el patrón de una patera que obligó a los migrantes a arrastrar garrafas de combustible - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes se encuentran en libertad después de que fueran detenidos el pasado juevespor fracturar el cristal de una máquina expendedora y rayar el metacrilato de protección de otras dos en un local de vending en Valladolid, cuyos daños ascienden a 1.880,11 euros.

Los hechos ocurrieron el 19 de abril de madrugada, cuando estos jóvenes, un hombre y una mujer, entraron en un local de máquinas de vending de la capital y tras permanecer en su interior bastante rato, puesto que llovía, finalmente ocasionaron varios daños en las máquinas e incluso se llegaron a grabar con un teléfono móvil mientras lo hacían.

En concreto fracturaron el cristal de la puerta de una de las máquinas y rayaron el metacrilato protector de otras dos, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

El responsable del local presentó denuncia ese mismo día en las dependencias policiales de la Comisaría Provincial de Valladolid, cuando tuvo conocimiento de lo ocurrido, ya que el coste de los daños ocasionados ha ascendido a más de 1.880,11 euros.

Los investigadores de la Policía Nacional se pusieron tras la pista de los autores de los daños cuando recibieron la denuncia y tras diferentes gestiones policiales, pudieron determinar la identidad de estos jóvenes.

Una vez que fueron localizados se procedió a su detención e imputación como presuntos autores de un delito de daños, y tras tomarles declaración y finalizar la fase documental de la investigación, se puso en conocimiento de la autoridad judicial los hechos y ambos jóvenes han quedado en libertad.