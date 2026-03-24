Detenidos dos responsables de la Gerencia Sanitaria de Soria por prevaricación administrativa continuada

SORIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos responsables de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria en el marco de una investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Según detallan las mismas fuentes la prevaricación administrativa es un delito que, en términos generales, consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto administrativo.

En este caso, por el momento desde la Delegación del Gobierno no se han ofrecido más datos sobre el alcance concreto de las diligencias ni sobre los hechos que se investigan.

La actuación de la Guardia Civil sitúa el foco sobre decisiones de gestión económica adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia de Soria, aunque habrá que esperar al avance de la investigación y, en su caso, a las resoluciones judiciales que puedan dictarse.