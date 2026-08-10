Detenidos un padre y su hijo menor tras agredirse y amenazarse con un cuchillo en Palencia

Cuchillo incautado - POLICÍA MUNICIPAL

PALENCIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha detenido a dos personas, un padre y su hijo menor de edad, por haberse agredido y amenazado mutuamente en el transcurso de una discusión familiar ocurrida en un domicilio del centro de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar a las 16.00 horas del miércoles, cuando se produjo un conflicto familiar en el que el hijo amenazó gravemente a su padre y sacó un cuchillo de cocina de 20 centímetros de hoja debido a que no le dejaban salir de casa.

El menor consiguió sus pretensiones a través del arma blanca, la cual dejó en el portal de la vivienda a su salida.

Minutos más tarde, el joven se encontró con una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Local y denunció que su padre le había agredido. Ante esta situación, los agentes trasladaron al menor a un centro de salud para ser atendido de sus lesiones, al tiempo que pidieron el apoyo de otra dotación policial para comprobar lo sucedido en el domicilio.

Una segunda patrulla se desplazó a la vivienda y se entrevistó con los padres, quienes coincidieron con el relato ofrecido por su hijo. Tras comprobar los hechos, los efectivos policiales informaron al padre de su detención y de los derechos que le asisten, a la que no mostró oposición. Posteriormente, el hijo también fue detenido y presentado en la Comisaría de la Policía Nacional, tras lo que se dio cuenta a la Fiscalía de Menores de los delitos que se le imputan.