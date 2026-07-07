Detenidos por robar herramientas valoradas en 6.000 euros y una furgoneta en una nave de Tordesillas

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de una persona como presunto autor del robo de varias herramientas de trabajo, valoradas en 6.000 euros y de una furgoneta de una nave de la localidad de Tordesillas.

Según los datos facilitados por fuentes de la Subdelegación del Gobierno, ls investigaciones se comenzaron a finales del mes de junio cuando el propietario de la nave denunció ante la Guardia Civil que la puerta de entrada había sido forzada y se habían llevado una furgoneta y varias herramientas de trabajo, valoradas en más de 6.000 euro.

Varios días después la Guardia Civil recibió llamada telefónica del propietario del vehículo sustraído en el que informó que el mismo estaba circulando por la localidad, y al tratar de interceptarlo, el conductor huyó corriendo abandonando la furgoneta.

Tras facilitar la descripción física e indumentaria del conductor del vehículo, la Guardia Civil identificó a una persona como posible autor del robo, y tras una diligencia de reconocimiento fotográfico, el propietario de la furgoneta reconoció "sin duda alguna", entre las fotografías mostradas, a la persona que conducía su vehículo y que huyó.

Con el análisis de la información obtenida, declaraciones testificales y resto de diligencias policiales, la Guardia Civil detuvo al presunto autor del robo

Con el esclarecimiento de los hechos han sido recuperados la furgoneta y las herramientas sustraídas, que se han entregado al legítimo propietario.

La Guardia Civil instruyó las diligencias, las cuales fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Valladolid, junto con el detenido, el cual, fue puesto en libertad con cargos.