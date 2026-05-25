Detenidos tres reincidentes por una pelea y un incendio en la antigua residencia militar de Valladolid

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VALLADOLID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Tres hombres han sido detenidos en Valladolid, dos como presuntos autores de un delito de amenazas y el tercer como presunto autor de un delito de incendio provocado en la antigua residencia militar ubicada en el Paseo Arco de Ladrillo de la capital, ha informado este lunes la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 24 de mayo cuando un agente de la Guardia Civil libre de servicio llamó a la Sala CIMACC 091 para alertar de que estaba viendo que tres varones estaban enzarzados en una pelea en la zona del jardín de la residencia.

Según relató, uno de los hombres estaba en el suelo en posición fetal mientras que otro le pateaba y un tercero le golpeaba en repetidas ocasiones con una pala de grandes dimensiones. También informó de que un cuarto hombre intentó mediar en la agresión y ayudar a levantarse al que estaba en el suelo.

Sin embargo, mientras el requirente hablaba con el operador de la Sala CIMACC 091, la víctima de la agresión abandonó el lugar al que fueron comisionados varios indicativos uniformados de la Policía Nacional que fueron alertados en su trayecto de que se había iniciado un fuego en la zona.

Una vez en en lugar de los hechos, los agentes constataron que se estaba produciendo un fuego en la zona de cobertizos, usada habitualmente por varios individuos que carecen de domicilio para pernoctar.