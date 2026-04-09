Detenidos en Valladolid dos hombres tras ser descubiertos con pasaportes falsos en un control policial

Archivo - Suc.- Detenida en Leganés una mujer acusada de cometer dos delitos de hurto mediante el 'abrazo cariñoso' en Valladolid - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a dos hombres moldavos como presuntos autores de un delito de falsificación de pasaportes tras ser interceptados en un control rutinario en el que se identificaron con documentos falsos de Rumanía que, según reconocieron, habían adquirido en Bucarest por 2.000 euros cada uno de ellos.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del miércoles, cuando efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) establecieron un control de vehículos en una vía de acceso a la ciudad y dieron el alto a un turismo con tres ocupantes que despertó sus sospechas, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Al identificar a los ocupantes, dos de ellos presentaron pasaportes rumanos que suscitaron dudas a los agentes, quienes detectaron indicios de falsedad en la documentación, por lo que procedieron a realizar una inspección más exhaustiva del vehículo.

Durante el registro, los policías localizaron otros dos pasaportes ocultos con los mismos datos de filiación que los anteriores, aunque de nacionalidad moldava, y tras las comprobaciones realizadas con la Oficina Central de Verificación Documental se determinó la falsedad de los dos pasaportes rumanos.

Los dos detenidos, de nacionalidad moldava, reconocieron haber adquirido los pasaportes falsos en Bucarest por 2.000 euros cada uno de ellos.

Los dos ciudadanos moldavos fueron detenidos por los agentes como presuntos autores de un delito de falsificación de pasaportes y trasladados a dependencias policiales para su custodia.

El tercer ocupante del vehículo, de otra nacionalidad distinta, se hizo cargo del turismo y se marchó tras comprobar que toda su documentación estaba en vigor.

Finalmente, los dos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.