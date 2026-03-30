Detienen a dos vecinos de Madrid por robar 19 placas solares en una empresa de El Espinar (Segovia)

Archivo - Un momento de la detención de los sospechosos. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEGOVIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a dos hombres, residentes en Madrid, como presuntos autores del robo de 19 placas fotovoltaicas en una empresa situada en el polígono industrial Los Llanos de San Pedro, en El Espinar.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de febrero y según ha informado el Instituto Armado, los detenidos aprovecharon una ausencia temporal de los trabajadores de la empresa para actuar. En ese intervalo, forzaron el candado de la puerta de acceso al recinto y entraron con una furgoneta. Una vez en el interior, cargaron las 19 placas fotovoltaicas, de grandes dimensiones, y abandonaron el lugar con ellas.

La investigación ha corrido a cargo del Equipo ROCA de la Primera Compañía de la Guardia Civil de Segovia. Un factor clave para la resolución del caso fue que, días antes del robo, agentes de Seguridad Ciudadana del Puesto de El Espinar ya habían identificado a los dos hombres en varias ocasiones en la zona, lo que permitió agilizar la identificación de los sospechosos y la investigación del delito.

Establecida la identidad de los autores, la Guardia Civil comprobó que ambos cuentan con numerosos antecedentes penales relacionados con delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Tras su detención, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.