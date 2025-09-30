La deuda pública de CyL se situó en 14.558 millones en el segundo trimestre, un 18,8% del PIB

Archivo - Sede del Gobierno de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La deuda pública de Castilla y León se situó en 14.558 millones de euros en el segundo trimestre de 2025, un 18,8 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos adelantados del Banco de España.

La deuda pública de la Comunidad aumentó en 614 millones respecto al primer trimestre del año (un 4,2 por ciento) y creció también en relación al segundo trimestre de 2024 en 712 millones --un 4,8 por ciento más--.

La cifra actual de deuda, en términos absolutos, es la más elevada de la serie histórica registrada por el Banco de España desde 2006 y es la sexta más elevada tras Cataluña (90.700 millones), Valencia (60.696 millones); Andalucía (41.442 millones); Madrid (39.449 millones) y Castlla-La Mancha (16.751 millones)

En relación al PIB, la deuda de Castilla y León entre abril y junio asciende al 18,8, que son cinco décimas más que en el primer trimestre (18,3 por ciento) pero una décima menos que la del mismo periodo del año anterior, cuando era del 18,9 por ciento del PIB.

El porcentaje de deuda de la comunidad en este caso es el séptimo más elevado de las autonomías.

En concreto, en el segundo trimestre de 2025 la deuda de las comunidades autónomas fue de 342.805 millones de euros, el 21 por ciento del PIB ----igual al primer trimestre e inferior al 21,8 por ciento del segundo trimestre de 2024--. En términos absolutos, el crecimiento interanual fue del 1,6 por ciento y del 1,3 por ciento frente al primer trimestre.

Cuatro comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13 por ciento, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad: Navarra (10 por ciento), País Vasco (11,2 por ciento), Canarias (11,4 por ciento) y Madrid (12,3 por ciento).

Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 39,9 por ciento, seguida de la Región de Murcia (30,2 por ciento), Cataluña (29,5 por ciento) y Castilla-La Mancha (28,5 por ciento).

Por su parte, la deuda de las corporaciones locales se situó en 23.338 millones de euros (1,4 por ciento del PIB), un 0,8 por ciento inferior al del mismo período del año anterior.

Dentro de este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 8.000 millones de euros, mientras los que no capitales de provincia acumularon 11.000 millones de euros, y las diputaciones, consejos y cabildos insulares sumaron los 4.500 millones de euros restantes.

En cuanto a los municipios con más de 300.000 habitantes, su deuda conjunta aumentó un 4 por ciento respecto al año anterior, alcanzando los 5.500 millones de euros. Entre ellos, el Ayuntamiento de Madrid siguió registrando el mayor volumen de deuda, con 2.110 millones de euros, seguido por Barcelona (1.375 millones) y Zaragoza (540 millones).

Por otra parte, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social se elevó a 126.178 millones, un 8,6 por ciento superior al observado un año antes, lo que supone un 7,7 por ciento en términos del PIB.

DATOS NACIONALES

En España, la deuda del conjunto de las administraciones públicas, según el Protocolo de Déficit Excesivo, se situó en máximos de 1,691 billones de euros en el segundo trimestre del año, manteniéndose en el 103,4 por ciento del PIB.

La cifra del 103,4 por ciento del PIB se mantiene inalterado respecto al porcentaje registrado en el primer trimestre de este año y baja en 1,8 puntos frente al 105,2 por ciento del segundo trimestre de 2024, aunque se sitúa por encima del dato anotado a finales de 2024 (101,6 por ciento).

El Gobierno prevé reducir la ratio de deuda sobre PIB hasta el 101,7 por ciento en el cierre de 2025. Más a largo plazo, el Ejecutivo prevé que la deuda caiga al 98,4 por ciento en 2027, al 90,6 por ciento en 2031 y al 76,8 por ciento en 2041.

Aunque sí se recoge una senda descendente a lo largo de los próximos años, no se especifica en las proyecciones del Ejecutivo cuándo logrará España reducir su deuda por debajo de los niveles "prudentes" del 60 por ciento planteados por Bruselas.

En términos absolutos, la deuda pública ha crecido en 23.546 millones de euros, un 1,4 por ciento más, respecto al primer trimestre del año. Frente al segundo trimestre de 2024, el endeudamiento se ha elevado en 65.254 millones, un 4 por ciento superior.