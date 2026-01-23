La DGT levanta algunas restricciones de circulación a camiones en nueve carreteras a su paso por CyL

VALLADOLID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Direccion General de Tráfico (DGT) ha acordado el levantamiento de determinadas restricciones a la circulación para camiones de más de 7.500 kilogramos en nueve carreteras de Castilla y León.

Estas restricciones estaban establecidas por riesgo ante la previsión de nevadas entre este viernes y el domingo, según la resolución de la DGT recogida por Europa Press.

En concreto, se ha informado del levantamiento de las restricciones a la circulación para vehículos pesados de más de 7.500 kilogramos en la A-6/AP-6/N-6, entre Villalba y Benavente (Zamora); en la A-50, entre Ávila y Salamanca; en la A-66/AP-66 entre Pola de Lena (Asturias) y León; en la AP-51 entre Villacastín (Segovia) y Ávila; en la AP-61 entre San Rafael y Segovia, y en la A-231 entre León y Osorno.

También se han levantado las restricciones en la A-601 entre Cuellar y Segovia; en la N-603 entre San Rafael y Segovia, así como en la N-630 entre Campomanes y León.