El Día sin Conches reduce el tráfico un 6 por ciento y bate el récord de viajeros en autobús en Salamanca

SALAMANCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de autobús urbano del Ayuntamiento de Salamanca ha batido, en la jornada del Día sin Coches celebrada ayer martes, "el récord" de viajeros, al registrar cerca de 70.000 usuarios durante toda la jornada de gratuidad.

La cifra supera la anterior marca, alcanzada EN 2025, cuando se registraron 65.529 viajeros, y también el que se había mantenido desde el Día sin coches de 2016, con 64.994 viajeros.

En este marco, el Ayuntamiento ha reforzado durante toda la semana las alternativas al vehículo privado, con la gratuidad del autobús urbano como medida central del Día sin Coches.

La jornada, además, ha dejado una reducción del tráfico rodado del 6,06 por ciento respecto al martes de la semana anterior, así como un descenso acumulado del 1,56 por ciento en el conjunto de la semana en comparación con la semana previa, señala el Consistorio a través de un comunicado.

El Día sin coches puso el broche a la Semana Europea de la Movilidad, la campaña de sensibilización de la Comisión Europea que este año se ha celebrado del 16 al 22 de septiembre en toda Europa, reuniendo a administraciones locales, organizaciones y ciudadanía en torno a un transporte más limpio, seguro e inclusivo.

La edición de este año mantiene el lema 'Movilidad para todos', centrado en la equidad intergeneracional y en garantizar que las alternativas de movilidad sostenible lleguen a toda la población, con independencia de la edad, los ingresos o las capacidades.